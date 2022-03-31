Российский оккупант по телефону пожаловался жене, что уже не может воевать с ВСУ

Российские военные в Мариуполе / Reuters

ВСУ, Тероборона, НГУ и другие подразделения продолжают активно работать и уничтожать оккупантов. В связи с этим последние деморализованы и несут потери.

СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских слодат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

Читайте такжеВ Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружии"Пока слухи такие, что отступаем. Возможно, скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обос**лась. Потери есть, раненых много. У нас вообще армия дебилы, дауны. Мы здесь вообще на х*р не нужны. Мы здесь не можем выполнять задачи против такого соперника", — рассказал оккупант и добавил, что постоянно прячется в окопе.

Напомним, российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине.

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