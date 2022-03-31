Мы уходим в ЕС и получаем огромные деньги на восстановление - Арестович

Арестович / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины кровью выбороли для нашей страны идеальные условия для вступления в Евросоюз. Этот путь, по его словам, сократился как минимум на 20 лет.

"Таким образом наша страна получила большое количество бонусов, а на последних переговорах с РФ улучшила свою позицию по всем линиям", - рассказал Арестович в своем новом видео.

"Все страны-гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе. Она с этим согласилась", - добавил советник главы ОП.

По его словам, со стороны Украины никаких компромиссов нет и не будет. Раньше у Украины не было никаких гарантий безопасности, они начали появляться только сейчас. Их нам готовы предоставить многие страны: США, Великобритания, Польша, все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, Китай, Турция.

"Мы уходим в ЕС, получаем огромные деньги на восстановление и бесплатно получаем гарантии лучше, чем в НАТО", – резюмировал Арестович.

Напомним, российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине.

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