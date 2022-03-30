Войска РФ начали минировать украинские земли противопехотными минами / ua.depositphotos.com

Российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, военные РФ используют мины с сейсмическим датчиком цели при дистанционном минировании региона.

Их особенность состоит в том, что они считывают сигналы колебания земли и срабатывают, когда те совпадают с человеческими шагами. Мина сначала поднимается на высоту около полутора метров и наносит максимальные поражения находящимся рядом лицам.

"Действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - добавила Денисова.

Напомним, международный многосторонний договор о безопасности защитит Украину от новой агрессии и предоставит государству надежных союзников, а также реальные гарантии помощи в будущем, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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