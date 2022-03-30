В ОП объяснили, что Украине даст договор о гарантиях безопасности

Международное сообщество после этой войны осознает недейственность существующих форматов глобальной безопасности.
Международный многосторонний договор о безопасности защитит Украину от новой агрессии и предоставит государству надежных союзников, а также реальные гарантии помощи в будущем, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, очная встреча в Стамбуле с делегацией РФ была вполне успешной.
В частности, подписание соответствующего договора предоставит Украине дополнительный контур безопасности за счет сил стран-союзников.
Подоляк подчеркнул, что международное сообщество после этой войны осознает недейственность существующих форматов глобальной безопасности и поймет преимущества договора, предложенного Украиной.
Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.
Читайте также:
- Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк
- РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору
- В Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружии