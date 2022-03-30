В ОП объяснили, что Украине даст договор о гарантиях безопасности

Михаил Подоляк / скриншот

Международный многосторонний договор о безопасности защитит Украину от новой агрессии и предоставит государству надежных союзников, а также реальные гарантии помощи в будущем, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, очная встреча в Стамбуле с делегацией РФ была вполне успешной.

В частности, подписание соответствующего договора предоставит Украине дополнительный контур безопасности за счет сил стран-союзников.

Подоляк подчеркнул, что международное сообщество после этой войны осознает недейственность существующих форматов глобальной безопасности и поймет преимущества договора, предложенного Украиной.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Читайте также: