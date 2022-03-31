Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в Украине

Российские военные в Мариуполе / Reuters

РФ удерживает в Украине своих военнослужащих. Об этом во время телефонного разговора, перехваченного СБУ, заявил один из оккупантов, сообщает СБУ, которая опубликовала аудиоперехват.

В частности, во время разговора контрактник уточнил, что ехал на "спецоперацию", а не на "войну". По его словам, после окончания контракта его должны сменить, но руководство заявило, что военный не сможет уехать из Украины.

"Даже в Чечне никому не продлевали увольнение, всех отправляли домой... Потому что не может такого быть, чтобы перед увольнением тебе автоматически продлевали контракт", - сказал оккупант.

Также он добавил, что его командир предупредил, что контрактник сможет вернуться домой, если получит ранение или в качестве дезертира.

"Он нам говорит, что мы вернемся домой либо грузом 200, или грузом 300, или до 12 лет - дезертиры", - заявил солдат.

Напомним, ранее СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских солдат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

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