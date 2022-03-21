Когда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ эксперта

Путин планирует мобилизовать для войны в Украине около 500 тысяч человек / Фото Reuters

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа оценил ресурсы страны-агрессора России для продолжения активных боевых действий и спрогнозировал, на сколько их хватит.

По словам эксперта, группировкам, которые отрезаны от ресурсов - в Киевской, Сумской областях - приходится несладко уже сейчас. А те группировки, которые пытаются осуществить наступление на Мариуполь, у них ресурсы вряд ли закончатся, поскольку им будут их поставлять с территории оккупированного Крыма.

"То есть там, где не перебиты каналы логистики и поставки, там те силы и будут существовать. А это может продолжаться довольно долго. Потому очень важно ликвидировать пути снабжения, ведь их снабжают не только продуктами, медикаментами, но и вооружением", - сказал Шулипа в интервью Главреду.

Он добавил, что у Путина есть серьезные проблемы с мобилизационным ресурсом. Сейчас он изо всех сил пытается подтянуть резервы, "где только можно набрать "пушечного мяса" и дальше продолжать абсолютно бессмысленную разрушительную войну в Украине".

Читайте такжеРФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетнихДиректор Института исследования российской агрессии считает, что хозяину Кремля не удастся собрать резервы, потому что 1 апреля наступает демобилизация срочников и контрактников. А если Путин откажется отпускать людей, это приведет и к нарушению закона, и к различным бунтам.

"В целом, Путин планирует мобилизовать для продолжения этой фазы агрессии около 500 тысяч человек, но в современных российских реалиях это невозможно будет сделать. По крайней мере, в течение ближайшего года, потому что это не так просто и для этого требуется время. Что у Путина закончится быстрее - его солдаты, которые являются основным "топливом" для его войны в Украине и которых украинская армия относительно благополучно здесь уничтожает или же средства, потому что через 3-4 месяца Путин по экономическим и организационным причинам не сможет продолжать ведение агрессивной войны", - резюмировал Шулипа.

Отметим, согласно данным Минобороны, по состоянию на 21 марта за время войны в Украине российская армия потеряла 15 тысяч человек личного состава.

Как сообщал Главред, президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель.

Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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