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Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по Краматорску

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2023, 16:31 обновлено 28 июня, 16:40
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Российские оккупанты ударили прямо по центру Краматорска, где было большое скопление людей.
ракетный удар по Краматорску
В Минобороны РФ солгали после ракетного удара по Краматорску / Коллаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты жестоко ударили прямо по центру Краматорска Донецкой области, где было большое скопление людей. Враг попал в местный ресторан, где отдыхали мирные люди. Минобороны РФ цинично отчиталось об "успехах" оккупантов и "потерях" ВСУ.

Россияне солгали даже о том, что Краматорск якобы находится в "ДНР".

Они нагло лгут о том, что оккупанты якобы нанесли ракетный удар по украинской бригаде, совсем не говоря о том, что это был гражданский объект, где было очень много местных жителей.

видео дня

"В городе Краматорске "Донецкой народной республики" поражен пункт временной дислокации командного состава 56-1 мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в циничном заявлении Минобороны РФ.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что "там было большое скопление людей". Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

Позже стало известно о том, что украинские правоохранители задержали наводчика оккупантов. Агент спецслужб РФ, который оказался работником газотранспортного предприятия в Краматорске, снимал видео с припаркованными автомобилями возле ресторана, а также само заведение и посетителей. Видео он переслал оккупантам, после чего был нанесен удар.

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