Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по Краматорску

Российские оккупанты ударили прямо по центру Краматорска, где было большое скопление людей.

https://glavred.info/ukraine/minoborony-rf-cinichno-zagovorilo-o-pobede-posle-raketnogo-udara-po-kramatorsku-10481518.html Ссылка скопирована

В Минобороны РФ солгали после ракетного удара по Краматорску / Коллаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты жестоко ударили прямо по центру Краматорска Донецкой области, где было большое скопление людей. Враг попал в местный ресторан, где отдыхали мирные люди. Минобороны РФ цинично отчиталось об "успехах" оккупантов и "потерях" ВСУ.

Россияне солгали даже о том, что Краматорск якобы находится в "ДНР".

Они нагло лгут о том, что оккупанты якобы нанесли ракетный удар по украинской бригаде, совсем не говоря о том, что это был гражданский объект, где было очень много местных жителей.

видео дня

"В городе Краматорске "Донецкой народной республики" поражен пункт временной дислокации командного состава 56-1 мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в циничном заявлении Минобороны РФ.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что "там было большое скопление людей". Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

Позже стало известно о том, что украинские правоохранители задержали наводчика оккупантов. Агент спецслужб РФ, который оказался работником газотранспортного предприятия в Краматорске, снимал видео с припаркованными автомобилями возле ресторана, а также само заведение и посетителей. Видео он переслал оккупантам, после чего был нанесен удар.

Другие новости: