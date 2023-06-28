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"Ждал и снимал посетителей": СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске

Юлия Куришко
28 июня 2023, 14:57 обновлено 28 июня, 15:05
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Корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления Генштаба ВС РФ.
'Ждал и снимал посетителей': СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске
СБУ нашла наводчика удара РФ по Краматорску / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео Youtube

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Разведка установила, что задержанный корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России. 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и снять на видео наличие там посетителей, об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Для выполнения вражеского указания наводчик скрытно снимал заведение и припаркованные рядом автомобили. После этого он переслал отснятый файл российской военной разведке.

видео дня

Получив эту информацию, российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе, в котором находилось много людей.

"По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и мест с массовым скоплением гражданского населения. Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске", - сообщили в СБУ.

Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения корректировщика и других причастных лиц к ответственности.

Мероприятия проводили при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что "там было большое скопление людей". Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

Больше важных новостей:

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