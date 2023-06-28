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"Война должна закончиться в Москве падением Путина": экс-депутат Госдумы описал сценарий

Алёна Воронина
28 июня 2023, 11:44 обновлено 28 июня, 11:48
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Освобождения всех территорий Украины недостаточно, чтобы она была в безопасности. Неважно, где будет проходить линия фронта, важно, чтобы фронта вообще не было.
Владимир Путин, Илья Пономарев
Освобождения всех украинских территорий недостаточно, чтобы Украина была в безопасности, подчеркнул Пономарев/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Для того, чтобы Украина была в полной безопасности, недостаточно лишь освободить все украинские территории, которые сейчас находятся под оккупацией страны-агрессора России. Даже если подвинуть линию фронта за пределы украинского государства, опасность всё равно будет сохраняться.

Эта война должна завершиться в Москве падением режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде.

Он не исключает варианта, что Украина может оказаться в такой ситуации, в которой сейчас находится Израиль, то есть украинцы могут быть в страхе постоянных ракетных атак со стороны страны-агрессора РФ даже после окончания войны. Но это произойдет лишь в том случае, если в России не сменится власть.

"Это может произойти только в том случае, если власть в России не изменится. Это одна из причин, почему я постоянно говорю о том, что освобождения украинской территории недостаточно, чтобы Украина была в безопасности. В конце концов не столь важно, где будет проходить линия фронта – внутри Украины или по ее границе. Важно – чтобы фронта не было. Поэтому нужно прилагать все усилия и последовательно реализовывать продуманную стратегию, чтобы эта война закончилась в Москве падением путинского режима", – подчеркнул Пономарев.

По словам Пономарева, нужно уничтожить действующую российскую власть и выстроенную в РФ имперскую систему.

"Существуют разные точки зрения о том, что будет после этого – Россия распадется или останется единой страной. На это вряд ли можно повлиять. А вот повлиять на то, чтобы действующая российская власть была уничтожена, а вместе с ней и имперская система, которая сейчас существует в России, – это задача нам вполне по силам, ею нужно заниматься", – отметил экс-депутат Госдумы РФ.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Ильей Пономаревым:

Ситуация на фронте в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем РФ оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков.

Генштаб ВСУ во вторник, 27 июня, сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не имели успеха. Кроме этого, провалились их наступления еще на двух направлениях. Враги проводили наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Равнополь (Шахтерское направление), но успеха не имели ни на одном из них.

Главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус ("Магура") рассказал, что украинские военные сильно продвинулись на Запорожском направлении. Во вторник, 27 июня, были сутки штурмов, которые прошли достаточно успешно.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на среду, 28 июня, прогремела серия мощных взрывов. Предварительно известно, что был ряд "прилетов" по российским оккупантам. Также после взрывов начал детонировать боекомплект захватчиков.

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