С неожиданным визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

Перед тем, как стало известно о прибытии Науседы в Киев, он объявил, что Литва приобретет для Украины две системы ПВО NASAMS.

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Гитанас Науседа прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Киев. У него запланированы переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Науседа прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины. Он примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины, сообщает Delfi.

В ходе переговоров, по данным администрации президента Литвы, Науседа и Зеленский обсудят повестку саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, а также переговоры Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине.

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Перед тем, как стало известно о прибытии Науседы в Киев, он объявил, что Литва приобретет для Украины две системы ПВО NASAMS.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для Украины в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе к победе!" - написал Науседа в Twitter.

В Украину Науседа приехал из Гааги, где принимал участие во встрече глав государств-партнеров Украины, которые обсуждали дальнейшую поддержку нашего государства.

Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание саммита европейских лидеров.

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