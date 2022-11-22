'Могут пострадать другие страны': Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазу

Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазу / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после падения ракеты на территории Польши НАТО должно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге, а также активизировать поставки систем ПВО Украине.

Слова Науседы приводит польский канал TVN24.

Как отметил литовский лидер, война в Украине переходит в следующую фазу. Это означает, что в результате российско-украинской войны могут пострадать другие страны. Также он подчеркнул, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру приближаются к западным границам Украины.

"К сожалению, мы не можем исключить, что это может произойти и в моей стране, в Польше или в других странах на восточном фланге НАТО. И я говорю не только о системах ПВО в НАТО, я говорю о системах ПВО для Украины", - сказал президент Литвы.

Также он отметил, что нужны очень четкие действия со стороны НАТО. По его мнению, "лучшие инструменты, которые мы можем использовать в этой ситуации, это прежде всего усилить безопасность восточного фланга путем предоставления большего количества систем ПВО".

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской ПВО. Признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на территорию Польши упала именно российская ракета. Он добавил, что у него даже нет сомнений на этот счет. Зеленский отметил, что Украина требует доказательств, которые подтвердят то, что именно ракета украинской ПВО ударила по Польше.

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