Взрыв ракеты в Польше: ответственность за инцидент лежит на РФ - Трюдо

Джастин Трюдо на саммите G20 заявил, что ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на РФ / Фото Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственность за удар ракеты селу в Польше и гибель двух граждан в результате взрыва лежит на Российской Федерации. При этом он считает, что необходимо провести расследование инцидента и собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".

Об этом глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах G20 на Бали, передает CTV News.

"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло", - сказал Трюдо.

По его словам, вне зависимости от выводов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине".

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

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