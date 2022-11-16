На территорию Польши упала ракета российского производства - МИД Польши

Российская ракета упала в Польше / скриншот Соцсети

В Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства.

Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений, сообщили в польском МИДе.

"15 ноября 2022 года в течение многих часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши", - говорится в сообщении спикера министерства Лукаша Ясины.

Российская ракета упала на территории Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

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