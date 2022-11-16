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РФ преднамеренно ударила ракетой по Польше: Жданов объяснил замысел Кремля

16 ноября 2022, 09:13

Если сейчас объявить Путину войну по 5 статье, он тут же предложит переговорный процесс. Вот только теперь переговоры он будет вести с первыми лицами НАТО.

Владимир Путин, Олег Жданов
​ "Путин ставит НАТО в позу", - сказал Олег Жданов / Reuters, Главред

Ракетный удар по Польше был преднамеренным ударом, его цель - повышение ставок страной-агрессором РФ. Такое мнение Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Когда программируют сто ракет, одну можно запрограммировать "неправильно". Ракета ведь полетела интересно – между Луцком и Львовом, перелетела границу в направлении Люблина. Это не ошибка. Если бы ракета шла на Львов или Луцк, еще можно было бы сказать, что россияне ошиблись в координатах. А так, нет, это был целенаправленный удар по территории Польши", - считает Жданов.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну Украине, поэтому "он выбрал простое решение – пробный камень, удар по стране НАТО". Ракетный удар пришелся по Польше, но на ее месте могли бы быть и страны Балтии.

"А теперь складывается интересная ситуация – Путин ставит НАТО в позу: или Альянс ответит, или проглотит. Если проглотит, то Путин ударит ещё раз, причем необязательно по Польше. Он поймет, что НАТО – слабаки. Если же НАТО применит 5 ст. Устава НАТО, будет другое дело (…) Так вот если сейчас объявить Путину войну по 5 статье, он тут же предложит переговорный процесс. Вот только теперь переговоры он будет вести с Байденом, Макроном и Шольцем, то есть первыми лицами НАТО", - объяснил Жданов.

"Вот в чем смысл – Путин идет на повышение ставок. Он может себе позволить проиграть НАТО, но Украине – ни в коем случае", - добавил он.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

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