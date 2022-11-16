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"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в Польше

16 ноября 2022, 20:29

Президент требует допустить украинских представителей к месту инцидента.

Владимир Зеленский
Зеленский утверждает, что в Польше упала российская ракета / president.gov.ua

На территорию Польши упала именно российская ракета. Так утверждает президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции. Он добавил, что у него даже нет сомнений по этому поводу.

Зеленский отметил, что Украина требует доказательств, которые подтвердят то, что именно ракета украинской ПВО ударила по Польше.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", – сказал Зеленский.

Президент убеждает, что ВСУ готовы предоставить все доказательства следствию, чтобы установить реальные причины инцидента.

Зеленский также заявил, что действительно часть российской ракеты могла улететь на территорию Польши из-за плохих погодных условий.

"С 25 ударов по времени совпадает один по территории Украины. У нас серьезные позиции. У нас есть фиксация, что та ракета, которая совпадает по времени с тем случаем (взрывом в Польше – Главред), разорвалась в небе на нашей территории ... Да, мы не можем исключать, что из-за погодных условий какой-то обломок мог улететь. Главное — диаметр 20 метров, глубина — 5 метров. Может быть обломок? Я считаю, что это была российская ракета, заслушав доклад военных", — добавил президент.

Он требует допустить на место инцидента украинских представителей.

Падение ракеты в Польше

15 ноября Россия устроила масштабную ракетную атаку на Украину. Одна из ракет упала в Польше. Там прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

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