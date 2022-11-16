"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

Советник Офиса президента подчеркнул, что все зависит от того, как НАТО ответит на вопрос: был удар преднамеренным или нет.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет. По его словам, члены Альянса не будут "поднимать градус".
"Они (россияне, - ред.) как всегда будут говорить "это не мы", пошли по пути отрицания. Все, как всегда. Я уверен, что страны НАТО воспользуются этой паузой для того, чтобы не поднимать градус. Сложное политическое решение, и я не сомневаюсь, что им этот инцидент простят", - заявил Арестович в эфире "Фейгин Live".
Советник Офиса президента подчеркнул, что все зависит от того, как НАТО ответит на вопрос: был удар преднамеренным или нет.
"Конечно, если он был преднамеренным, то это повод к консультациям по применению Пятой статьи - о коллективной обороне. Заметьте - не к войне, а к консультациям. Если вердикт будет "нечаянный удар" то это, скорее всего, суд, компенсации", - написал Арестович в Facebook.
Он отметил, что РФ уже пошла традиционным путем отрицания и переноса вины на Украину, мол, это "...украинские ракеты ПВО упали на территорию Польши".
"Отдаленные последствия, в виде ужесточения санкций и расширения поставок оружия нам, да, более вероятны. В любом случае, этот инцидент - новый сильный аргумент в их пользу. Держать войну в узде и не давать ей расплескиваться вокруг можно только силой. Дайте нам достаточно средств", - резюмировал он.
Ракетный удар по Польше
Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию и реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".
Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.
"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средств поражения", - заявили в Минобороны РФ.
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