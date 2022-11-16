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"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

16 ноября 2022, 00:50

Советник Офиса президента подчеркнул, что все зависит от того, как НАТО ответит на вопрос: был удар преднамеренным или нет.

Алексей Арестович, российская ракета
Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет. По его словам, члены Альянса не будут "поднимать градус".

"Они (россияне, - ред.) как всегда будут говорить "это не мы", пошли по пути отрицания. Все, как всегда. Я уверен, что страны НАТО воспользуются этой паузой для того, чтобы не поднимать градус. Сложное политическое решение, и я не сомневаюсь, что им этот инцидент простят", - заявил Арестович в эфире "Фейгин Live".

Советник Офиса президента подчеркнул, что все зависит от того, как НАТО ответит на вопрос: был удар преднамеренным или нет.

"Конечно, если он был преднамеренным, то это повод к консультациям по применению Пятой статьи - о коллективной обороне. Заметьте - не к войне, а к консультациям. Если вердикт будет "нечаянный удар" то это, скорее всего, суд, компенсации", - написал Арестович в Facebook.

Он отметил, что РФ уже пошла традиционным путем отрицания и переноса вины на Украину, мол, это "...украинские ракеты ПВО упали на территорию Польши".

"Отдаленные последствия, в виде ужесточения санкций и расширения поставок оружия нам, да, более вероятны. В любом случае, этот инцидент - новый сильный аргумент в их пользу. Держать войну в узде и не давать ей расплескиваться вокруг можно только силой. Дайте нам достаточно средств", - резюмировал он.

Ракетный удар по Польше

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию и реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средств поражения", - заявили в Минобороны РФ.

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НАТО Польша Алексей Арестович война России и Украины ракетный удар
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