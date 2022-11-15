Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении Венгрии

Нефтепровод "Дружба" / скриншот

Украина уведомила российскую компанию "Транснефть", что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Прокачка нефти по газопроводу приостановлена, из-за обстрела, который осуществила российская артиллерия.

"Нанесен удар по трансформаторной подстанции в Украине недалеко от границы с Беларусью. Подстанция поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций нефтепровода "Дружба"", - говорится в сообщении.

В результате аварии временно прекращены поставки сырой нефти по трубопроводу в Венгрию, Чехию и Словакию.

На фоне сообщений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирает Совет национальной безопасности и обороны.

Ракетная атака на Киев и всю Украину

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.

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