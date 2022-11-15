Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении Венгрии

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
Украина уведомила российскую компанию "Транснефть", что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
Прокачка нефти по газопроводу приостановлена, из-за обстрела, который осуществила российская артиллерия.
"Нанесен удар по трансформаторной подстанции в Украине недалеко от границы с Беларусью. Подстанция поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций нефтепровода "Дружба"", - говорится в сообщении.
В результате аварии временно прекращены поставки сырой нефти по трубопроводу в Венгрию, Чехию и Словакию.
На фоне сообщений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирает Совет национальной безопасности и обороны.
Ракетная атака на Киев и всю Украину
Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.
Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.
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