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"Несчастный случай": Дуда сделал неожиданное заявление о падении ракеты в Польше

18 ноября 2022, 15:15

Польский президент отметил, что ракета была направлена по территории страны нечаянно.

'Несчастный случай': Дуда сделал неожиданное заявление о падении ракеты в Польше
Дуда отметил, что ракета была направлена по территории страны непреднамеренно / офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение рекети в городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем. Он отметил, что в сети появляются фейки об инциденте и призвал сохранять серьезность.

Об этом сообщает издание wPolityce.

"В медиапространстве появляется ложная информация о событиях в Пшеводове. Все свидетельствует о несчастном случае. Ракету было не остановить. Это непростое время для местного населения", - сказал Дуда.

Польский президент отметил, что ракета была направлена по территории страны нечаянно. По его словам, она упала из-за сбоя определенных внутренних механизмов, которые должны были сработать и обезвредить ее.

Дуда добавил, что такие события демонстрируют, насколько ужасна война, которую начала Россия. "В последние дни в результате обстрелов погибло много людей. Россия ответственна за эту войну и Россия ответственна за все несчастья, которые являются результатом этой войны", - отметил он.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводов, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской ПВО. Признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на территорию Польши упала именно российская ракета. Он добавил, что у него даже нет сомнений на этот счет. Зеленский отметил, что Украина требует доказательств, которые подтвердят то, что именно ракета украинской ПВО ударила по Польше.

Больше новостей о падении ракеты в Польше:

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