Путин был на шаг от потери власти: СМИ рассказали о заговоре в РФ после удара ракетой по Польше

Российские силовики якобы готовились отстранить Путина от власти / сайт Кремля

После того как во вторник, 15 ноября, произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимири Путин был за шаг от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, как только информация об инциденте стала доступна руководству силового блока, начались активные неформальные консультации.

"Зная склонность Путина к поднятию ставок путем эскалации, а так же "возможности не вовремя промахнуться на пару десятков километров" у российской армии, сопоставив с поступающей информацией, у этой группы силовиков быстро возникла уверенность, что ответом на удар России по стране, входящей в блок НАТО, может быть как ответный удар, так и ультиматум", - говорится в сообщении.

Генерал СВР отмечает, что "к определенному моменту уже фактически созрело решение - если руководство США и примкнувшие страны проявят готовность к жесткому ответу, то лучшим выходом будет отстранение от власти действующего президента России Владимира Путина и создание коллегиального совета силовиков, который "временно" возьмёт управление страной в свои руки и снизит уровень эскалации на внешних контурах, обвинив во всех проблемах либо тяжело больного, либо преступившего законы президента".

Отмечается, что решимость среди "заговорщиков" в силовом блоке снизилась после того, как напряженность в Европе и НАТО спала, а США явно хотели "замять инцидент".

"В этот раз критическая ситуация оказалась призрачной и рисковать для силовиков не имело смысла, но следующий раз, а он когда-то да будет, шансов у Путина может и не быть", - резюмировали на канале.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

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