Намек, что ЧФ РФ будет худо: в Литве купили морской дрон для Украины и дали ему символичное название

Литовцы купили для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов. При помощи голосования ему придумали символичное название "PEACE Дец".
В Литве приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов и назвали его очень символично – "PEACE Дец".
"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч и всего за несколько часов, набрав 12 тысяч голосов, назвали его "PEACE Дец", – написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.
Литовцы также сделали намек черноморскому флоту России.
"Наши наилучшие пожелания мира черноморскому флоту России", - отметил Тапинас.
По его словам, продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы.
Ранее жителям Литвы удалось приобрести для нужд ВСУ 110 средств противодействия российским беспилотникам, а также 80 одобренных Североатлантическим альянсом радаров Wingman на сумму 1 095 000 евро. При помощи антидронов можно сбивать БПЛА на расстоянии 5 километров.
Как сообщал Главред, Эстония передала ВСУ три беспилотника, которые купил для российских военных блогер-дальнобойщик из Пскова.
Гражданин РФ собирал деньги на технику с помощью социальных сетей. Он объявил сбор среди своих подписчиков. Однако после покупки дронов на границе в Эстонии их конфисковали.
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