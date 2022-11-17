Намек, что ЧФ РФ будет худо: в Литве купили морской дрон для Украины и дали ему символичное название

Морской дрон для Украины купили в Литве / Фото pixabay.com, twitter.com/AndriusTapinas

В Литве приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов и назвали его очень символично – "PEACE Дец".

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч и всего за несколько часов, набрав 12 тысяч голосов, назвали его "PEACE Дец", – написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.

Литовцы также сделали намек черноморскому флоту России.

Морской дрон для Украины с символическим названием "PEACE Дец" / Фото twitter.com/AndriusTapinas

"Наши наилучшие пожелания мира черноморскому флоту России", - отметил Тапинас.

По его словам, продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы.

Ранее жителям Литвы удалось приобрести для нужд ВСУ 110 средств противодействия российским беспилотникам, а также 80 одобренных Североатлантическим альянсом радаров Wingman на сумму 1 095 000 евро. При помощи антидронов можно сбивать БПЛА на расстоянии 5 километров.

Как сообщал Главред, Эстония передала ВСУ три беспилотника, которые купил для российских военных блогер-дальнобойщик из Пскова.

Гражданин РФ собирал деньги на технику с помощью социальных сетей. Он объявил сбор среди своих подписчиков. Однако после покупки дронов на границе в Эстонии их конфисковали.

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