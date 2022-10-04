Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова/ Telegram, Twitter @EE_Ukraine

Эстония передала Вооруженным силам Украины три беспилотники, которые купил для российских военных блогер-дальнобойщик из Пскова.

Гражданин РФ собирал деньги на технику с помощью социальных сетей. Он объявил сбор среди своих подписчиков. Однако после покупки дронов на границе в Эстонии их конфисковали. Об этом сообщает Посольство Эстонии в Украине.

После конфискации беспилотники всё-таки добрались до территории Украины, однако путем, о котором российский дальнобойщик и подумать не мог. Полиция Эстонии передала дроны украинским военным для применения на фронте против оккупантов.

"Помните мужчину, который имеет двойное гражданство Эстонии и России и пытался провезти беспилотники для российской армии? Кроме его ареста, эстонская полиция изъяла купленные мужчиной дроны и подарила их украинской армии", – говорится в сообщении.

Скандал с иранскими беспилотниками для РФ

Напомним, в августе стало известно, что несмотря на предупреждения США, Иран поставил России сотни беспилотных летательных аппаратов. Дроны в рабочем состоянии и могут использоваться на войне против Украины.

В ОП жестко отреагировали на применение российскими оккупантами в Украине беспилотников, поставленных Ираном агрессору. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуления так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иран попытался оправдаться и "посоветовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами". После этого спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".

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