УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АР

26 августа 2022, 18:30

Дроны в рабочем состоянии и могут использоваться на войне против Украины.

Войска РФ беспилотник Иран
Иран вопреки предупреждениям США все же поставил РФ беспилотники - СМИ / Коллаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Несмотря на предупреждения США, Иран поставил России сотни беспилотных летательных аппаратов. Москва их уже получила. Дроны в рабочем состоянии и могут использоваться на войне против Украины.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей западной разведки, Иран уже отправил России сотни БПЛА. Москва их получила. Тегеран переслал российскому агрессору дроны, несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона.

Видео дня

Журналисты утверждают, что пока нет информации относительно того, используют ли уже войска России такие дроны против военных целей в Украине. Однако аппараты, по всей вероятности, в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.

Подчеркивается, что сведения о поставках дронов в очередной раз подтверждают более тесное военное сотрудничество между Москвой и Тегераном, которые являются союзниками.

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

Смотрите видео ТСН - Россия боится их, как огня: почему БПЛА Bayraktar стали символом сопротивления агрессору

Другие новости:

новости России новости США беспилотник войска России новости Ирана война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:50

День гражданской авиации Украины 2022 - открытки, картинки, поздравления в прозе и стихах

18:37

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

18:30

Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АРВидео

18:19

Пацаны и болтуны: Лукашенко в гневе набросился на Шольца и МакронаВидео

18:13

Соловьев на росТВ закатил истерику и сравнил Шольца с диктатором Гитлером

Реклама
17:55

Ситуация может резко ухудшиться: обязательную эвакуацию могут ввести еще в 3 регионах УкраиныВидео

17:47

Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за заявление о "невинной жертве" Дугиной

17:37

В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком и растрогали музыканта

17:27

Серьезные потери и неприятности: названы 2 самых опасных дня сентября 2022Видео

17:26

Враги готовят новые провокации на ЗАЭС: завезли в Мелитополь химические лаборатории - мэр

17:18

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

17:13

ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту на Херсонщине: логистика войск РФ на эстакаде остановленаВидео

17:06

Сокрушительные ошибки, большие потери и "секретная" помощь: гороскоп для Украины на 2023 годВидео

17:00

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

16:40

"Поклоняется всаднику апокалипсиса": Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятьяВидео

16:38

Поврежденные купюры: в НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов

16:14

Раньше был полицейским: в Бердянске подорвали замначальника "ГАИ"Видео

16:11

Ремонт неизбежен: почему важно класть телефон экраном вниз

15:55

Безумный путинист Михалков назвал украинский язык катастрофой для России

15:22

"Брат Тодоренко - против России, а родители поддерживают ее": певец и боец ВСУ Серга раскрыл тайну

Реклама
15:09

В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 летВидео

15:03

Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business InsiderВидео

14:39

"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

14:23

Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210

14:18

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

14:09

Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"Видео

13:53

Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYTВидео

13:50

Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеровВидео

13:37

"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

13:20

"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самолетами с ядерным оружиемВидео

13:14

Кому нельзя носить серебро: 5 знаков зодиака, у которых украшения вызовут агрессию и принесут бедуВидео

13:04

Путин признал реальные потери армии РФ в Украине: эксперт назвал цифру

12:56

"Будет длиться 2-3 месяца до зимы": Арестович заявил о начале четвертого этапа войны в УкраинеВидео

12:19

Второй раз два года: звезду фильмов Один дома обвинили в изнасиловании

12:17

Говорят, что помогает: зачем некоторые люди оборачивают ноги фольгой

12:07

HIMARS разнес базу оккупантов в Кадиевке: 200 десантников вернутся домой в пакетахФото

11:59

В Полтаве учительница биологии оправдывала агрессию РФ и рассказывала ученикам о "зверствах" Азова

11:31

Злобная сестра: Кристина Орбакайте была против появления у Пугачевой двойняшек от Галкина

11:22

Путин подготовит преемника и согласует с элитой: аналитик объяснил, как может измениться власть в РФВидео

11:13

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала счастливое фото со свадьбы

Реклама
11:01

Кому нельзя есть халву и какая халва самая полезнаяВидео

10:55

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

10:48

Как только Путин умрет или потеряет власть, путинизм испустит дух вместе с ниммнение

10:38

Российский блогер "навел", ВСУ уничтожили: база "Пятнашки" в "ДНР" превратилась в пепел

10:33

"Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном": в МОУ ответили Лукашенко на циничное "поздравление" УкраиныВидео

10:16

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

09:49

РФ ждет еще больше "сюрпризов": ВСУ на этой неделе уничтожили 7 складов боеприпасов врагаВидео

09:42

"Мой сынишка час здесь пролежал": ракета РФ убила 11-летнего ребенка в Чаплино, семья сгорела заживоВидео

09:22

"Ракетный террор РФ будет преодолен": Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поставках ПВОВидео

09:11

"Это будет безумие": британский эксперт назвал сроки, когда войска РФ выйдут из УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять