Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АР

Иран вопреки предупреждениям США все же поставил РФ беспилотники - СМИ / Коллаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Несмотря на предупреждения США, Иран поставил России сотни беспилотных летательных аппаратов. Москва их уже получила. Дроны в рабочем состоянии и могут использоваться на войне против Украины.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей западной разведки, Иран уже отправил России сотни БПЛА. Москва их получила. Тегеран переслал российскому агрессору дроны, несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона.

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Журналисты утверждают, что пока нет информации относительно того, используют ли уже войска России такие дроны против военных целей в Украине. Однако аппараты, по всей вероятности, в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.

Подчеркивается, что сведения о поставках дронов в очередной раз подтверждают более тесное военное сотрудничество между Москвой и Тегераном, которые являются союзниками.

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

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