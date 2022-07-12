Жители Литвы купили для ВСУ антидроны и радары Wingman: БПЛА можно сбивать на расстоянии 5 км

Более 100 антидронов и десятка радаров обошлись литовцам на сумму больше 1 миллиона евро.
Жителям Литвы удалось приобрести для нужд ВСУ 110 средств противодействия российским беспилотникам, а также 80 одобренных Североатлантическим альянсом радаров Wingman на сумму 1 095 000 евро. При помощи антидронов можно сбивать БПЛА на расстоянии 5 километров. Об этом заявил литовский журналист Андрюс Тапинас.
В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что литовцы купили для Украины более сотни антидронов и десятки радаров к ним. Средств позволяют уничтожать БПЛА противника на расстоянии 5 км. Журналист, который работал над организацией сбора денежных средств, назвал устройство "Убийцей орков".
Читайте такжеВ три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters
"Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist или Orc Killer", - пишет Тапинас.
Также он подчеркнул, что покупка антидронов и радаров для сил обороны Украины обошлась в 1 095 000 евро.
В Литве собрали более 5 млн евро на Bayraktar для Украины
28 мая журналист Андрюс Тапинас, инициировавший сбор 5 миллионов евро с целью приобретения беспилотников Bayraktar для Украины, заявил, что нужные средства удалось собрать всего за 3,5 дня. Ожидалось, что на сборы уйдет 3 недели.
"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - сказал Тапюнас.
Турецкая компания Baykar, в свою очередь, согласилась бесплатно передать Украине дрон, на который литовцы собрали деньги. Собранные средства решили отдать на боеприпасы для ВСУ и гуманитарные цели.
Смотрите видео ТСН – в Польше собирают деньги на Bayraktar для Украины
Главред рекомендует:
- ВСУ сбили российский беспилотник за 7 млн долларов
- Гордо реял беспилотник: бойцы ВСУ хитро закинули дроном гранату прямо во вражеский танк
- Около 500 оккупантов стреляли в беспилотник: оказалось, что сбили свой дрон