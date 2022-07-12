Жители Литвы купили для ВСУ антидроны и радары Wingman: БПЛА можно сбивать на расстоянии 5 км

В Литве купили антидроны и радары для Украины и назвали их Orc Killer / Коллаж Армия Іnform, Twitter-аккаунт AndriusTapinas / Армия Іnform

Жителям Литвы удалось приобрести для нужд ВСУ 110 средств противодействия российским беспилотникам, а также 80 одобренных Североатлантическим альянсом радаров Wingman на сумму 1 095 000 евро. При помощи антидронов можно сбивать БПЛА на расстоянии 5 километров. Об этом заявил литовский журналист Андрюс Тапинас.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что литовцы купили для Украины более сотни антидронов и десятки радаров к ним. Средств позволяют уничтожать БПЛА противника на расстоянии 5 км. Журналист, который работал над организацией сбора денежных средств, назвал устройство "Убийцей орков".

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"Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist или Orc Killer", - пишет Тапинас.

Также он подчеркнул, что покупка антидронов и радаров для сил обороны Украины обошлась в 1 095 000 евро.

В Литве собрали более 5 млн евро на Bayraktar для Украины

28 мая журналист Андрюс Тапинас, инициировавший сбор 5 миллионов евро с целью приобретения беспилотников Bayraktar для Украины, заявил, что нужные средства удалось собрать всего за 3,5 дня. Ожидалось, что на сборы уйдет 3 недели.

"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - сказал Тапюнас.

Турецкая компания Baykar, в свою очередь, согласилась бесплатно передать Украине дрон, на который литовцы собрали деньги. Собранные средства решили отдать на боеприпасы для ВСУ и гуманитарные цели.

Смотрите видео ТСН – в Польше собирают деньги на Bayraktar для Украины

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