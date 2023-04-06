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Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

6 апреля 2023, 14:51
Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Литва, НАТО
Флаги Украины, Литвы и эмблема НАТО / коллаж фото УНИАН

Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту (11-12 июля) НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение для Украины о присоединении к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы.

В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации, когда условия это позволят.

Литовские парламентарии полагают, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в стремлении к достижению мира как в Украине, так и в Европе.

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"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее", - заявил руководитель литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

Кроме того, как говорится в документе, есть необходимость усилить оборону в Балтийском регионе, увеличить количество войск НАТО в Литве до уровня армейской бригады и модернизировать систему противовоздушной обороны страны.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля 2023 года в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

9 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Глава государства провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, выступил в Европарламенте и принял участие в саммита стран-участниц Евросоюза.

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