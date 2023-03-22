Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы: результаты соцопроса

Наибольшая поддержка вступления Украины в ЕС отмечается в Польше и Испании, где за это выступают 81% и 80% опрошенных.

Вступление Украины в ЕС в ближайшие годы поддерживают 65% европейцев / УНИАН

Большинство европейцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу в течение ближайших лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions от Фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тысяч участников из семи стран ЕС.

В среднем, 65% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие годы. По сравнению с мартом 2022 года эта поддержка снизилась на 4 пункта, но выросла на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года.

Наибольшая поддержка вступления Украины в ЕС отмечается в Польше и Испании, где за это выступают 81% и 80% опрошенных.

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В то же время в Германии этот процент намного меньше. Там лишь 54% респондентов считают, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы.

В остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины в Евросоюз составляет от 60% до 70%.

Напомним, что согласно данным опроса КМИС, примерно 68% украинцев придерживаются точки зрения, согласно которой Украина должна попытаться освободить военным путем все свои территории в пределах 1991 года, включая оккупированный Крым. Около 24% считают, что от силовой операции на Крымском полуострове следует воздержаться в случае возвращения всех территорий вместе с Донбассом.

Также сообщалось, что 67% украинцев считают, что страна-агрессор, Россия, исчерпывает свои ресурсы в войне против Украины. А украинцы, в свою очередь, вполне могут одержать победу в недалеком будущем (при условии поддержки западных партнеров).

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