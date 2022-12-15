В динамике ситуация выглядит так – с января количество украинцев, которые уверены в том, что Украина справится с атакой РФ, увеличилось на 21% − с 56 до 97%.

97% украинцев уверены, что Украина отобьет нападение России - опрос / коллаж фото УНИАН

97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить полномасштабное военное вторжение России. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 20 по 21 ноября.

75% окончательно уверены в этом, 21% – скорее уверены. В западных регионах 80% опрошенных уверены в способности страны отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74%, на юге – 71%.

В динамике это выглядит так – с января количество украинцев, которые уверены в вышеуказанном тезисе, увеличилось на 21% − с 56 до 97%.

Две трети респондентов ожидают, что следующий, 2023 год, будет лучше 2022 года. 12% считают, что год будет таким же, 16% − хуже. Как говорят социологи, по сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Кроме того, около 90% смотрят в 2023 год с оптимизмом, и лишь 6% − с пессимизмом.

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% жителей страны-агрессора выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал - 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Другие новости: