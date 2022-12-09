Семьи и достойные зарплаты: при каких условиях украинцы вернутся домой после войны - опрос

Социологи рассказали о том, что именно побуждает украинцев массово возвращаться домой, в страну, после окончания войны

Социологи выяснили, при каких условиях вернутся домой после войны / коллаж фото УНИАН

Самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Вышеуказанного мнения придерживаются около четверти опрошенных украинских беженцев.

Достойные условия труда, заработной платы и достойная пенсия — второе по важности условие возвращение (18% респондентов).

Гарантии наступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае конфликтов — важно для возвращения 10% украинцев.

Если Украина получит поддержку восстановления и возможности экономического развития для граждан, то 9% говорят, что вернутся домой. Такое же количество голосов получил пункт "Украина станет членом Евросоюза и НАТО".

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% жителей страны-агрессора выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал - 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Другие новости: