Большинство украинцев за освобождение Крыма и выход на границы 1991 года – опрос

Около 24% украинцев считают, что Украина могла бы воздержаться от силового сценария возвращения Крыма в случае освобождения всех территорий с Донбассом.

Украинцы поддерживают возвращение Крыма и всех своих территорий даже в случае затяжной войны - опрос КМИС / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Приблизительно 68% украинцев придерживаются точки зрения, согласно которой Украина должна попытаться освободить военным путем все свои территории в границах 1991 года, включая оккупированный Крым. Около 24% считают, что от силовой операции на Крымском полуострове следует воздержаться в случае возвращения всех территорий вместе с Донбассом. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса КМИС, который проводился в период с 22 февраля по 6 марта, большинство украинцев (68%) считают, что Украине следует пытаться освободить все свои территории даже в том случае, если появится риск сокращения поддержки со стороны Запада и продолжительной войны с Россией.

В свою очередь, около 24% респондентов придерживаются точки зрения, согласно которой Украина могла бы воздержаться от военной операции в Крыму в обмен на освобождение всех территорий вместе с оккупированным Донбассом.

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Примечательно, что всего 8% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос проведен среди 2007 респондентов на подконтрольных Киеву территориях Украины. В нем принимали участие граждане, которые выехали из страны после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что ВСУ в обязательном порядке освободят оккупированный Крым.

По данным разведчиков, после зверств российских оккупантов в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину, политические взгляды изменились даже у той части населения полуострова, которая ранее поддерживала правящий в стране-агрессоре России режим.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что армия Украины может освободить захваченный Крым уже к концу августа. По словам генерала в отставке, для этого Запад должен дать украинским войскам дальнобойное оружие.

Украинский военный эксперт Роман Свитан считает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предполагает уничтожение российских войск на Крымском полуострове с последующим оперативным окружением. Второй предусматривает фронтальный заход ВСУ на захваченный полуостров. Первый сценарий более приоритетный, так как во втором случае Крым может превратиться во второй Донбасс.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал о сценариях освобождения Крыма

Война России против Украины: