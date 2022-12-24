По состоянию на конец декабря, говорят социологи, 71% русских респондентов поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", не поддерживают - 21%.

Больше 70% россиян поддерживают войну против Украины - опрос / https://ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре, России, поддержка местными жителями войны, которую диктатор Путин развязал против Украины, с февраля нынешнего года практически не изменилась. Об этом говорят данные опроса, который провел тамошний "Левада-центр".

По состоянию на конец декабря 71% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", не поддерживают - 21%.

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 40% в декабре нынешнего года).

Однако, говорят социологи, доля сторонников мирных переговоров между Украиной и России плавно снижается на протяжении двух последних месяцев (после резкого роста в сентябре-октябре).

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% жителей страны-агрессора выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал - 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Другие новости: