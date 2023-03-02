67% украинцев убеждены, что РФ выдыхается, а Украина победит - опрос

67% украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы в войне против Украины, а для Киева реально одержать победу, говорят социологи.

РФ выдыхается, а Украина победит: результаты опроса / коллаж фото УНИАН

67% украинцев считают, что страна-агрессор, Россия, исчерпывает свои ресурсы в войне против Украины. А украинцы, в свою очередь, вполне могут одержать победу в недалеком будущем (при условии поддержки западных партнеров). Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

22% опрошенных верят в значительный запас ресурсов у российских оккупантов и длительное изнурительное противостояние с неясным финалом. Еще 11% респондентов не смогли ответить на вопрос.

При этом, даже среди тех, кто настроен пессимистично касательно итогов войны, 75% выступают против территориальных уступок РФ в обмен на мир.

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В региональном разрезе картина не меняется − во всех регионах Украины подавляющее большинство населения считает, что Россия исчерпывает ресурсы, а Украина победит в войне. И данный показатель среди жителей Юга и Востока Украины, которые наиболее сильно сейчас страдают от боев украино-российской войны, держится на уровне 64%.

Напомним, ранее опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

Достойные условия труда, заработной платы и достойная пенсия — второе по важности условие возвращение (18% респондентов).

Гарантии наступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае конфликтов — важно для возвращения 10% украинцев.

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