В Минфине предлагают оставить украинцев без повышения минимальных зарплат: в чем суть

В Минфине предлагают оставить украинцев без повышения минимальных зарпла / коллаж фото УНИАН

В Украине специалисты Минфина предлагают не повышать в 2023 году в стране минимальную зарплату, к которой привязаны соцвыплаты и размер некоторых налогов и взносов. Об этом говорится в документе, которые были опубликованы на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Изначальный план состоял в том, что в октябре пройдет последнее в 2022 году повышение "минималки". Ее размер должен вырасти до 6,7 тысячи грн. Теперь же Минфин и работодатели выступают за то, чтобы размер минимальной зарплаты в Украине остался на этом уровне в 2023 году.

Чиновники говорят, что их план направлен на сдерживание социальных расходов. Министерство не видит возможности повышения минимальной зарплаты, которое автоматически повлечет за собой повышение части других выплат.

Также чиновники предлагают приостановить повышение размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС на сегодняшнем уровне. Дело в том, что их рост потребует больших расходов из государственного бюджета ‒ которые вряд ли могут быть профинансированы.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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