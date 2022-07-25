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Повышение "минималки" и прожиточного минимума заморозят на время войны - Минсоцполитики

25 июля 2022, 14:22

Как говорит министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, в Украине планируют увеличить количество программ, которые помогут уязвимым слоям населения.

Пенсия, трудовая
Пенсия, трудовая / УНИАН / ua.depositphotos.com

В Украине на время войны с Росссией, по всей вероятности, заморозят повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об этом заявила новый министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Я не уверена, что наш бюджет сегодня сможет потянуть смену стандартов – таких, как минимальная зарплата и прожиточный минимум, и я объясню почему. Потому что это не только увеличение стандарта, но и увеличение фискальной нагрузки на работодателей", – отметила чиновница.

От показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума прямо зависят размеры социальных выплат и пенсий. А вместо повышения соцстандартов как таковых правительство сосредоточится на госпрограммах по поддержке уязвимых слоев населения, говорит Жолнович.

По ее словам Минсоцполитики, будет сотрудничать с международными донорами. В итоге планируют увеличить количество программ, которые помогут уязвимым слоям населения.

"Мы можем просто увеличивать количество разного рода программ для того, чтобы в совокупности человек получал достаточный набор всех инструментов, которые позволят ему выжить. Хотя, конечно, будет непросто. Надо будет балансировать", – сказала Жолнович.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
зарплаты пенсия новости Украины
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