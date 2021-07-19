УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

19 июля 2021, 11:27
Прослушать новость
Остановить

До 100 млрд гривен могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, подчеркнул Сергей Марченко.

Зарплата
Украинцам пообещали повышение минималки / УНИАН

В Украине в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 7,7 тысяч гривен, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы рассчитываем, что в следующем году увеличим (минимальную зарплату – ред.) до 7,7 тысяч. Дальше будет рост инфляции на 2%, поэтому достаточно умеренно закладываем рост социальных показателей", – сказал он в эфире канала Украина 24.

Глава Минфина подчеркнул, что в государственном бюджете за разные годы есть нераспределенные расходы – от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсионных выплат.

"Это уже будет приоритетом и будет учитываться при формировании госбюджета на 2022-2024 годы. Средства на увеличение этих выплат есть", - добавил министр.

Читайте такжеЗарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы

Как известно, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн. С 1 декабря в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.

зарплаты новости Украины повышение зарплат
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеровКак понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для УкраиныВстреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины Безбедная старость Меркель в ГазпромеБезбедная старость Меркель в Газпроме Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с МеркельУкраину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно УкраиныБайден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

Последние новости

11:27

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

11:25

Агрессивен и опасен: под Кривым Рогом парень убил медбрата психбольницы и сбежал Видео

11:21

"Сделал замечание": в Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину Видео

10:56

Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики-испытатели: за два года – минус 140 человек

10:54

В Москве украинец столкнул бывшую с 15-го этажа и сиганул следом

Реклама
10:30

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

10:19

12 человек в одной легковушке: на Волыни авто влетело в дерево, погиб ребенок и двое взрослых

10:03

Срывал навесы и уничтожал авто: по Харькову ударил масштабный ураган с ливнем Видео

09:48

На Украину обрушатся грозы, шквалы и град: объявлено штормовое предупреждение Видео

09:29

К концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко Видео

09:03

В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина Видео

08:24

Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

08:00

Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

07:45

Что станет самым болезненным ударом по России мнение

07:23

Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу Фото Видео

07:10

Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Видео

06:39

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине Видео

06:30

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон мнение

06:02

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

05:28

Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель Видео

Реклама
05:03

Гороскоп на 19 июля 2021 для всех знаков Зодиака: путешествия или разрыв отношений

04:22

Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

03:02

Названы пять продуктов для укрепления иммунитета Видео

02:16

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

01:37

Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

00:51

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

00:19

Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу Видео

18 июля, воскресенье
23:29

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев Видео

22:20

Прострелены голова и спина: в Черкасской области разборки закончились стрельбой, есть раненые Видео

22:10

Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу Видео

21:33

В Украину несется опасный северный циклон с ураганом Видео

21:31

"Могли взять Донецк": Саакашвили раскрыл разговор с экс-главой ЦРУ в 2014 году

21:11

Климатологи бьют тревогу и прогнозируют вслед за наводнениями в Европе новую опасность Видео

20:49

Названы 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху Видео

20:26

В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка Видео

20:10

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

19:47

Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Видео

19:37

Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса Видео

19:30

"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств мнение

19:20

К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников

Реклама
19:06

"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы Видео

18:51

"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Видео

18:44

Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды Видео

18:35

Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку Видео

18:11

Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

17:12

"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто Видео

17:04

Инфекционист назвал сроки более опасной волны коронавируса в Украине Видео

16:25

Цены на продукты рекордно взлетят: к чему готовиться украинцам Видео

16:14

Украину атакуют грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

16:13

"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять