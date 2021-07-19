Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

Украинцам пообещали повышение минималки / УНИАН

В Украине в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 7,7 тысяч гривен, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы рассчитываем, что в следующем году увеличим (минимальную зарплату – ред.) до 7,7 тысяч. Дальше будет рост инфляции на 2%, поэтому достаточно умеренно закладываем рост социальных показателей", – сказал он в эфире канала Украина 24.

Глава Минфина подчеркнул, что в государственном бюджете за разные годы есть нераспределенные расходы – от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсионных выплат.

"Это уже будет приоритетом и будет учитываться при формировании госбюджета на 2022-2024 годы. Средства на увеличение этих выплат есть", - добавил министр.

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Как известно, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн. С 1 декабря в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.