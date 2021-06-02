Зарплаты вырастут, цены снизятся: премьер озвучил курс доллара в Украине на ближайшие годы

Премьер озвучил курс доллара в Украине на ближайшие годы / УНИАН

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он пообещал, что властями "будет обеспечена макроэкономическая стабильность".

Кроме того, правительство рассчитывает сократить дефицит бюджета почти вдвое и вернуть его к плановым 3% уже с 2023 года. А государственный долг власти намерены уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

Шмыгаль обещает, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.

"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год", – поделился своими ожиданиями премьер.

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