Безработица или пандемия: социологи узнали у украинцев главные проблемы страны

Социологи из группы Рейтинг опросили 2 тысячи украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО/
Весной нынешнего года украинцы считают, что самые важные для Украины проблемы ‒ военный конфликт на Донбассе, высокий уровень безработицы и эпидемия коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники социологической группы Рейтинг.
Социологи 24-28 марта нынешнего года опросили 2 тысячи украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО
Оказалось, что ключевыми проблемами страны украинцы считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%). При этом, по сравнению с июлем минувшего года, немного возросло число респондентов, которые отмечают первые две из перечисленных проблем. Однако количество тех, кто называют основной проблемой пандемию, увеличилось почти вдвое.
27% участников опроса считают важной проблемой для страны низкий уровень зарплат и пенсий, 21% ‒ взяточничество и коррупцию во власти, по 19% ‒ некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% ‒ невозможность получить качественное медицинское обслуживание.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 71% опрошенных украинцев считают, что коронавирус COVID-19 создан искусственно. 19% предполагают, что он возник природным путем.
- 7% участников опроса затруднились с ответом, 3% отметили другой путь появления вируса.
- В феврале 2021 года опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса.