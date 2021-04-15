Безработица или пандемия: социологи узнали у украинцев главные проблемы страны

Социологи узнали у украинцев главные проблемы страны / УНИАН

Весной нынешнего года украинцы считают, что самые важные для Украины проблемы ‒ военный конфликт на Донбассе, высокий уровень безработицы и эпидемия коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники социологической группы Рейтинг.

Социологи 24-28 марта нынешнего года опросили 2 тысячи украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО

Оказалось, что ключевыми проблемами страны украинцы считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%). При этом, по сравнению с июлем минувшего года, немного возросло число респондентов, которые отмечают первые две из перечисленных проблем. Однако количество тех, кто называют основной проблемой пандемию, увеличилось почти вдвое.

27% участников опроса считают важной проблемой для страны низкий уровень зарплат и пенсий, 21% ‒ взяточничество и коррупцию во власти, по 19% ‒ некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% ‒ невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

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