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Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос

3 марта 2021, 15:21
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Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

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Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос / "Униан"

Свежий опрос показал, как украинцы относятся к России. В частности, в феврале 2021 года хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась, о чем свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время согласно данным похожего опроса "Левада-центра", на территории России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось.

Таким образом, украинский и российский опросы показали, что независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

А вот количество граждан Украины, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39%, в то же время закрыться от Украины хотят 23% россиян.

Опросы также показали, что 49% украинцев хотят независимых отношений, но без границ и таможен, этого же хотят 57% россиян.

Как отметил директор КМИС Владимир Паниотто, время от времени КМИС спрашивает не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России. Последнее такое исследование было в феврале 2019 года. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением граждан России к Украине, в феврале 2019 всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины.

"Таким образом, и в Украине и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - добавил Паниотто.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинский опрос в течение 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

"Левада-центр" проводил опрос населения России среди 1601 человек в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Опрос украинцев - о чем сообщалось ранее:

  • Свежий опрос показал, что в Украине 74,3% граждан убеждены, что страна движется в неправильном направлении, и только 10% считают, что государство развивается правильно.
  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

Левада центр КМИС социологический опрос Украина новости Украины Россия
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