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Большинство украинцев недовольны содержимым своих кошельков и холодильников - опрос

9 февраля 2021, 15:19

Только 7% украинцев оценивают уровень благосостояния их семей как "хороший" или "очень хороший".

деньги, гривна
Большинство украинцев недовольны содержимым своих кошельков и холодильников / УНИАН

Свежий опрос показал, что 69% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как очень плохую или достаточно плохую, 26% - как не плохую и не хорошую, и всего лишь 2% - как хорошую или очень хорошую.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года, 43% украинцев оценивают уровень благосостояния их семей как "очень" или "достаточно" плохой, 46% - как "не плохой и не хороший", и только 7% - как "хороший" или "очень хороший".

Отмечается, что только 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Также результаты опроса свидетельствуют, что украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере.

Также стало известно, что только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, а 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

В то же время 32% опрошенных граждан убеждены, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

"Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%", - добавили в Центре Разумкова.

При этом, 16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% - что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% - что не способна их преодолеть.

Исследование провели с 29 января по 3 февраля 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос украинцев - о чем сообщалось ранее:

  • Свежий опрос показал, что в Украине 74,3% граждан убеждены, что страна движется в неправильном направлении, и только 10% считают, что государство развивается правильно.
  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

социологический опрос новости Украины
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