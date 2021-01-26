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Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда: свежий опрос

26 января 2021, 16:33
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Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны.

Украина,зима
Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда / УНИАН

Свежий опрос показал, что в Украине 74,3% граждан убеждены, что страна движется в неправильном направлении, и только 10% считают, что государство развивается правильно.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 15,7% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.

При этом меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно) и меньше всего затруднились с ответом.

В то же время на юге Украины наблюдается более положительный настрой. Там 63,6% опрошенных ответили, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, а 15,7% не согласны с ними.

Отметим, социологи 22 января опросили 1005 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Какие опросы украинцев проводились ранее:

  • Новый опрос КМИС показал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
  • Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.

КМИС социологический опрос новости Украины
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