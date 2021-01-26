Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда: свежий опрос

Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда / УНИАН

Свежий опрос показал, что в Украине 74,3% граждан убеждены, что страна движется в неправильном направлении, и только 10% считают, что государство развивается правильно.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 15,7% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.

При этом меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно) и меньше всего затруднились с ответом.

В то же время на юге Украины наблюдается более положительный настрой. Там 63,6% опрошенных ответили, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, а 15,7% не согласны с ними.

Отметим, социологи 22 января опросили 1005 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Какие опросы украинцев проводились ранее: