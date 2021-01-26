Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметки

Рейтинг Зеленского дошел по последнего рубежа / УНИАН

Новый опрос КМИС демонстрирует очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.

Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.

За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.

Читайте такжеЧто для Украины означают новые рейтинги партий и политиковУже почти наступает президенту на пятки его самый ярый оппонент Петр Порошенко: у него 10,6% и 15,7% соответственно, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом КМИС снова спрогнозировал два сценария: если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко – и если бы Порошенко и Юрий Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко побеждает Владимир Зеленский (30,6% против 24,9%; из тех, кто определился с выбором – 55,2% против 44,8%). То есть победа Зеленского однозначна.

В паре Бойко и Порошенко оба кандидата имеют примерно одинаковую поддержку: 33,9% против 30,1%; из тех, кто определился с выбором – 53% за Бойко против 47% за Порошенко. То есть разница между кандидатами в пределах погрешности.

Опрос КМИС состоялся 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.

Рейтинг Зеленского: новости