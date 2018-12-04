Юрий Бойко

4 декабря 2018, 22:28

Бывший глава фракции "Оппозиционный блок" в Раде (VIII созыв), экс-вице-премьер-министр Украины. Герой Украины (2004)

Бойко
Юрий Бойко / УНИАН

Место рождения и образование.

Родился в Горловке (Донецкая область, УССР) 9 октября 1958 года. В 1981 году окончил Московский химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева по специальности "инженер, химик-технолог". В 2001 году закончил Рубежанский филиал Восточноукраинского университета имени Владимира Даля по специальности "инженер-экономист".

Трудовая, чиновничья и политическая деятельность.

Восемнадцать лет (с 1981-го по 1999-й) работал на химическом заводе "Заря" в городе Рубежное (Луганская область), став в конечном итоге генеральным директором предприятия. В 1999-м стал гендиректором АО "Лисичанскнефтеоргсинтез" (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) где и проработал около двух лет. Далее Бойко несколько месяцев был главой правления АО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).В январе 2002-го возглавил НАК "Нафтогаз Украины". В июле 2003-го стал по март 2005- го был по совместительству еще и первым заместителем министра топлива и энергетики.В 2006-м Бойко баллотировался в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока Не Так!", однако эта политическая сила не прошла в парламент.Однако его пригласили стать главой Министерства топлива и энергетики Украины в правительстве Виктора Януковича.Благодаря досрочным парламентским выборам-2007 Бойко стал нардепом от "Партии регионов" и, позднее, покинул пост министра.С марта 2010 года снова вернулся пост министра топлива и энергетики Украины - но уже в Кабмин Николая Азарова. После декабрьского слияния Минтопэнерго и Минуглепрома Бойко стал руководить новосозданным Министерством энергетики и угольной промышленности.24 декабря 2012-го Бойко пошел на повышение и был назначен вице-премьер-министром Украины. На этой должности он пребывал до 27 февраля 2014-го.

Осенью того же года на досрочных выборах в Раду Бойко стал первым номером избирательного списка своеобразного наследника "Партии Регионов" - "Оппозиционный блок". Затем стал главой парламентской фракции этой партии. В мае 2016-го Бойко и Борис Колесников избрали со-председателями "Оппоблока".

В ноябре 2018-го Бойко и нардеп Вадим Рабинович, лидер партии "За життя", подписали документ о создании новой политической силы "Оппозиционной платформы - За життя". Такое событие спровоцировало большой скандал и раскол в рядах "Оппоблока". 20 ноября Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции этой партии в Раде. 

Скандалы.

Во времена, когда Бойко управлял "Нафтогазом Украины" его часто хвалили за то, что сумел добиться улучшения уровня расчетов украинцы за "голубое топливо", значительное увеличение доходов госкомпании и отчислений в госбюджет, а также за серьезные подвижки в погашении долгов за газ перед РФ и Туркменистаном.Однако в этом же время многочисленные оппоненты Бойко приписывали ему участие в запуске сомнительных схем поставок природного газа из этих стран в Украину. Кроме того, некоторые эксперты утверждали, что именно он был причастен к появлению совместной "украинско-газпромовской" компании "Росукрэнерго" (РУЭ), которая контролировала большую часть отечественного рынка "голубого топлива".В 2008-м году тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко назвала договоры, подписанные Бойко как главой "Нафтогаза Украины" с РУЭ, примером "самой плохой коррупции". По ее версии, украинская госкомпания "набралась" невыгодных кредитов, имеет огромные долги, а также "сдала" Росукрэнерго украинские газовые хранилища по немотивированно низкой цене. 

В апреле 2011 года полыхнул скандал с т.н. "вышками Бойко". Дочернее предприятие "Нафтогаза Украины" — "Черноморнефтегаз" -  официальной закупила за 400 млн долларов США у британской фирмы-посредника буровую установку для работы на морском шельфе. В конкурсе участвовали только две фирмы. Как выяснили украинские журналисты, номинальными их собственниками латышский подставной юрист и латышский бездомный. По оценкам экспертов, госкомпания переплатила 150 млн долларов США. Несмотря на скандал, поднятый СМИ,  вскоре была закуплена вторая установка, по аналогичной схеме и с такой же переплатой - у предприятия "Рижская судоверфь". В ходе аннексии полуострова Крым данные вышки были захвачены и теперь контролируются/ используются россиянами.  Уже в 2018-м генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что нет никаких доказательств того, что Бойко был осведомлен о схеме с вышками и как-то был в ней заинтересован. 

Семья.

Супруга Вера, шестеро детей - Анатолий, Юрий, Николай, Ярослава, Ульяна, Мария

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