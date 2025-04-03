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Кому молиться 4 апреля, чтобы избавиться от болезней: какой праздник, приметы

Виталий Кирсанов
3 апреля 2025, 13:59
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В церковный праздник 4 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, обижаться.
Кому молиться 4 апреля, чтобы избавиться от болезней
Кому молиться 4 апреля, чтобы избавиться от болезней / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 4 апреля
  • О чем говорят приметы на 4 апреля
  • Что можно и нельзя делать 4 апреля

По новоюлианскому календарю 4 апреля церковь чествует преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия из Малеи, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, преподобного Зосимы, иконы Божьей Матери "Геронтисса". Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник завтра, 4 апреля

Святой Иосиф Песнописец родился в Сицилии в конце VIII века. В 15 лет он ушел монахом в Солунский монастырь. Во времена иконоборчества Иосифа заковали в кандалы и бросили в тюрьму на острове Крит. Там святой провел шесть лет. После служил в церкви Иоанна Златоуста. Когда к нему начали присоединяться ученики, основал свою обитель и открыл в себе дар слагать песни. Своим ученикам преподобный оставил 300 канонов, то есть церковных песен. Святой прожил почти 100 лет.

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Икона Божьей Матери "Геронтисса" хранится в монастыре Пантократора на горе Афон. Икона известна своими целебными чудотворными свойствами. Кто и когда точно написал эту икону - неизвестно.

Преподобный Георгий Пелопоннесский был монахом в IX веке на горе Мале в Пелопоннесе. Он упоминается как чудотворец и земной ангел.

Иосиф Многоболезненный был монахом Киево-Печерского монастыря в XV веке. Он стал монахом из-за обета, который дал Господу в своих молитвах, когда тяжело заболел. Мощи преподобного хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобный Зосима Ворбозомский был основателем монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы недалеко от Белозерска на Ворбозомском озере. Монастырь был основан в XV веке.

О чем говорят приметы на 4 апреля

В народе 4 апреля - праздник Ольховые смотрины. По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

  • день солнечный и ясный - лето таким же будет;
  • дождь с утра - к дождливому лету;
  • на деревьях кора потрескалась - ожидается хорошая погода;
  • птицы вернулись из теплых стран, но не поют - еще будут морозы.

В народе в этот день смотрели на ольху: если на ней распустились листочки раньше, чем у березы - то летом будет много дождей.

Что нельзя делать 4 апреля

В церковный праздник 4 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, обижаться. Запрещено обижать кого-либо, особенно пожилых людей, отказывать им в помощи.

Продолжается Великий пост: постящимся следует придержиаться сухоядения. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что нельзя делать по народным приметам: кричать на журавлей и прогонять их - это к несчастьям.

Что можно делать 4 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице перед ее чудотворной иконой "Геронтиссой" - считается, что святыня помогает избавиться от болезней, в том числе и от неизлечимых, помогает людям в скорбных жизненных обстоятельствах, оказывает милость пожилым людям, помогает в родах, избавлении от бесплодия, а также в учебе.

По народным обычаям в этот день принято заготавливать кору ольхи - она содержит дубильные вещества, которые помогают остановить кровотечение и лечить воспаления.

Кто отмечает день ангела 4 апреля

Именины по церковному календарю отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.

По старому стилю день ангела у Василия, Дарьи, Таисии.

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