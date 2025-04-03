Нужно окно возможностей: нардеп спрогнозировала, когда Украина станет членом ЕС

У Украины есть возможность продвигаться к членству в Евросоюзе.

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Когда Украина станет членом ЕС зависит и от настроений подавляющего большинства стран-членов союза / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что сказала Климпуш-Цинцадзе:

Сейчас опасно играть с датами по вступлению Украины в ЕС

Украинцы ощутят на себе преимущества вступления страны в Евросоюз

Украина должна воспользоваться окном возможностей для членства в ЕС

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может вступить в Европейский Союз сразу после окончания войны. Однако сейчас достаточно опасно озвучивать подобные прогнозы с четкими датами.

Об этом в интервью Главреду рассказала народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Я считаю, что очень опасно играть с датами и повышать ожидания измученного войной украинского общества. И именно поэтому я очень осторожно относилась бы к тому, особенно с точки зрения украинских чиновников, чтобы называть определенные даты, озвучивать обязательства и давать обещания", - подчеркнула она.

Дело в том, что еще в сентябре 2022 года украинский премьер обнадеживал граждан относительно вступления страны в ЕС, заявив, что это произойдет через два года.

"Мне кажется, что сейчас речь идет именно о реальных изменениях, которые люди могут почувствовать на себе. Это могут быть точечные изменения, которые позволят держать заинтересованность общества относительно членства в ЕС. Объясняя, что определенный шаг "А" привел к ситуации "Б" и "В", что уже влияет на жизнь людей. Например, благодаря евроинтеграционным изменениям люди смогут ездить в условных безопасных маршрутках, водители которых проходят обязательный медицинский осмотр, а транспорт будет застрахован в соответствии с законодательством Европейского Союза. Но при этом, к сожалению, стоимость проезда может вырасти. Мы должны уметь объяснять такие вещи людям. Мне кажется, что через такие ежедневные маленькие ступеньки мы можем удержать поддержку граждан Украины", - отметила нардеп.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что для того, чтобы Украина продвигалась к вступлению в Европейский Союз нужно воспользоваться окном политических возможностей и позитивных настроений подавляющего большинства стран-членов и политиков в Европе.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Членство Украины в Европейском Союзе - последние новости

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта недавно заявил, что вступление Украины в Евросоюз благодаря проведенным реформам может стать реальностью еще до 2032 года.

Ранее также, как писал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Накануне заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко предупредил, что для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки.

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Кто такая Иванна Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе (род. 5 июля 1972, Киев) - украинская политическая и общественная деятельница, народный депутат Украины Верховной Рады VIII и IX созывов, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (от 29 августа 2019), пишет Википедия. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (16 апреля 2016 - 29 августа 2019).

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