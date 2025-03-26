"Очень впечатляюще": президент Евросовета назвал сроки вхождения Украины в ЕС

Что сказал Антониу Кошта:
- Украина успешно проводит реформы на пути к ЕС
- ЕС уже сейчас должен подготовиться к участию в восстановлении Украины
Вступление Украины в Евросоюз благодаря проведенным реформам может стать реальностью еще до 2032 года. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время дискуссии в рамках Центра европейской политики по случаю 68-й годовщины подписания Римских договоров, которые стали основой для создания ЕС, сообщает Укринформ.
По словам политика, вхождение в ЕС станет лучшей гарантией безопасности для Украины, и мы "на правильном пути". Он подчеркнул, что Европейская комиссия оценивает то, что украинцы делают по пути в Евросоюз, очень положительно.
"Это очень впечатляюще видеть, как страна, находящаяся в войне, в ужасной ситуации, имеет способность достигать результатов в реформах и определенных в процессе вхождения целей. Я не знаю, идет ли речь о 2030, 2028 или о 2032 годах. Что я знаю - этот процесс основан на достижениях, и украинцы - достигают результата. Главным вопросом является не дата, а процесс и желание добиваться цели", - подчеркнул Кошта.
Он подчеркнул, что ЕС уже сейчас должен подготовиться к участию в будущем восстановлении Украины.
По словам президента, Европейский совет поручил Еврокомиссии рассмотреть возможность формирования широкой "коалиции желающих" участвовать в этом процессе, который потребует больших коллективных усилий и инвестиций от всего Европейского сообщества.
Он добавил, что последовательная и решительная работа по расширению ЕС, помощь странам Западных Балкан, Украине и Молдове на пути к членству является лучшей геополитической инвестицией, которую может сделать Европейский Союз.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, нынешняя ситуация не позволяет стране стать членом ЕС, а такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.
В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 2025 год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе.
Читайте также:
- В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали
- "Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину
- ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред