Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Главное:
- Дипломаты 6 стран призвали ЕС предоставить предложения по вступлению Украины в союз
- Они считают, что нужно ускорить процесс вступления Украины
- Также процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым
Страны Европы призывают Европейский союз предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины. Об этом сообщает Politico.
В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".
"Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - говорится в письме.
Кроме того, отмечается, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым и основываться на собственных преимуществах, а двусторонние вопросы не должны использоваться для блокирования прогресса.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, нынешняя ситуация не позволяет стране стать членом ЕС, а такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.
В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 2025 год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе.
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