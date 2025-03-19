Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Некоторые страны выразили приверженность перспективе членства Украины в ЕС.

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Вступление Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

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Дипломаты 6 стран призвали ЕС предоставить предложения по вступлению Украины в союз

Они считают, что нужно ускорить процесс вступления Украины

Также процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым

Страны Европы призывают Европейский союз предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины. Об этом сообщает Politico.

В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".

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"Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - говорится в письме.

Кроме того, отмечается, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым и основываться на собственных преимуществах, а двусторонние вопросы не должны использоваться для блокирования прогресса.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, нынешняя ситуация не позволяет стране стать членом ЕС, а такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.

В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 2025 год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе.

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