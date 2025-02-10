В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали

Сейчас в Украине действуют определенные ограничения из-за военного положения.

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Военное положение в Украине / коллаж: Главред, фото: ОП, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

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В Еврокомиссии предлагают смягчить ограничения военного положения

Там понимают, что отменить все ограничения можно только после окончания войны

Европа предлагает Украине изменить регулирование военного времени. Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герт Ян Копман, передает Европейская правда.

Отмечается, что сейчас в Украине, в частности, действуют ограничения, которые влияют на демократические процедуры.

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Так, на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", чиновник сказал, что понимает, что введенные ограничения военного положения возможно отменить только после завершения войны. Однако некоторые из них, по мнению Еврокомиссии, было бы целесообразно смягчить уже сейчас. С соответствующими предложениями он обратился к присутствующим депутатам.

В то же время, какие именно ограничения военного времени Герт Ян Копман имел в виду - не сообщается.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить", - подчеркнул гендиректор NEAR.

Военное положение в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко сообщил, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отвечая на вопрос о проведении выборов после завершения военного положения, и при каких обстоятельствах оно может завершиться напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда продолжаются активные боевые действия, но и когда есть угроза.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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