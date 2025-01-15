В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

Продление сроков мобилизации и военного положения происходит регулярно после начала полномасштабной войны с Россией.

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В Раде проголосовали за продление действия военного положения / Коллаж: Главред, фото: Рада, t.me/yzheleznyak

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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили

Это уже 14-е продление военного положения, которое будет действовать с 8 февраля по 9 мая 2025 года

В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.

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"Рада проголосовала за закон #12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. Далее подписания Президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", - написал нардеп.

Также за продолжение проведения всеобщей мобилизации проголосовали 310 политиков.

Согласно законопроектам, предусмотрено продление военного положения и мобилизации по всей территории Украины на 90 суток, с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости

Напомним, в Верховной Раде предупреждали, что в Украине после 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование.

Недавно, правительство Украины разрешило предприятиям с обновленным статусом критически важных с 22 января до 1 марта перебронировать сотрудников через портал "Дія" без необходимости ожидания 72 часа.

Как писал Главред со ссылкой на пресс-секретаря Черкасского областного ТЦК, граждане, имеющие статус "ограниченно пригодные", должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф. Она напомнила, что пройти ВВК должны не только военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно пригодные", но и военнослужащие, которые получили ранения во время боевых действий.

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