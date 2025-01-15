В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

Основное:
- Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили
- Это уже 14-е продление военного положения, которое будет действовать с 8 февраля по 9 мая 2025 года
В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.
"Рада проголосовала за закон #12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. Далее подписания Президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", - написал нардеп.
Также за продолжение проведения всеобщей мобилизации проголосовали 310 политиков.
Согласно законопроектам, предусмотрено продление военного положения и мобилизации по всей территории Украины на 90 суток, с 8 февраля до 9 мая 2025 года.
Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости
Напомним, в Верховной Раде предупреждали, что в Украине после 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование.
Недавно, правительство Украины разрешило предприятиям с обновленным статусом критически важных с 22 января до 1 марта перебронировать сотрудников через портал "Дія" без необходимости ожидания 72 часа.
Как писал Главред со ссылкой на пресс-секретаря Черкасского областного ТЦК, граждане, имеющие статус "ограниченно пригодные", должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф. Она напомнила, что пройти ВВК должны не только военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно пригодные", но и военнослужащие, которые получили ранения во время боевых действий.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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