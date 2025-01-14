В Украине упрощено перебронирование через "Дію": не нужно ждать 72 часа

Кабмин разрешил с 22 января по 1 марта перебронировать сотрудников в режиме реального времени.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-uproshcheno-perebronirovanie-cherez-diyu-ne-nuzhno-zhdat-72-chasa-10630613.html Ссылка скопирована

В Украине упрощено перебронирование через "Дію" / Колаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, pexels

Вы узнаете:

Каких работников правительство разрешило бронировать в полном объеме

Алгоритм действий, если руководитель хочет перебронировать работников

Комментарий Федорова о перебронировании

Правительство Украины разрешило предприятиям с обновленным статусом критически важных с 22 января по 1 марта перебронировать сотрудников через портал "Дія" без необходимости ожидания 72 часа. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 14 января. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

"Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени. Эти изменения решат сложности, возникшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", - объяснило Минэкономики. видео дня

Кроме того, правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медучреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Уточняется, что речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, а также центрах крови.

"Упрощение процедуры бронирования для медучреждений является своевременным решением, учитывающим их критическую роль в поддержании жизнедеятельности страны. Особенно важна отмена ограничений по объемам бронирования для медицинских работников учреждений здравоохранения", - приводятся в сообщении слова замминистра экономики Виталия Киндратива.

Отмечается, что среди прочего Кабмин предоставил Министерству развития громад и территорий право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

В Минэкономики объяснили, что для этого нужно подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями, обратиться в профильное министерство или областную военную администрацию и дождаться решения комиссии по присвоению статуса.

Если руководитель хочет перебронировать работников, не дожидаясь 28 февраля, то необходимо:

подтвердить критичность согласно новым критериям,

аннулировать предварительное бронирование работника,

подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).

В свою очередь, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года.

По его словам, алгоритм на портале "Дія" не изменился и предусматривает четыре шага:

Зайдите в кабинет гражданина и выберите "Подать заявление",

укажите данные кандидатов для бронирования,

подтвердите, что зарплата работника составляет более 20 000 грн.,

проверьте заявление и подпишите.

"Также предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: представить пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган", - напомнил Федоров.

Подробная инструкция доступна по ссылке.

экономическое бронирование инфографика / Инфографика: Главред

Бронирование в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, если предприятие теряет статус критического или не соответствует его критериям, уже после 28 февраля военнообязанные в Украине могут потерять бронирование. Как пояснил нардеп Александр Федиенко, в таком случае ТЦК имеют право мобилизовать таких работников.

Также в Минэкономики рассказали, что руководители критически важных предприятий будут иметь 72 часа для обновления бронирования после 28 февраля. Забронировать работников можно на портале Дія.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией об уровне зарплат для брони от мобилизации. По словам премьера, принимаются меры для повышения зарплаты в коммунальных предприятиях.

Больше новостей о мобилизации:

Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред