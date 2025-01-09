Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

Бронирование работника устанавливается Министерством экономики.

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Бронирование военнообязанных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование

Процент забронированных будет мобилизован в ВСУ

В Украине после 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Учитывая что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, руководители ТЦК и СП идут навстречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время на перебронирование работников.

"Мобилизационное задание бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора, для производства номенклатуры, понимание объемов производства необходимой продукции, для военных. Мобзадание должно устанавливаться с учетом мощности предприятий. То есть быть таким, которое предприятие может выполнить", - подчеркнул Федиенко.

Нардеп также добавил, что бронирование работника устанавливается Министерством экономики. Если даже предприятием на время теряло мобилизационное задание, бронирование работника оставалось в силе.

"К сожалению дальше все сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий, мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ. Поэтому после 28 февраля какой-то процент военнообязанных, которые были забронированы, будет мобилизован в ВСУ и другие военные формирования", - подытожил Александр Федиенко.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и разрешил бронировать еще одну категорию украинцев. Согласно документу, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил мнение, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он отметил, что наиболее эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что в Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников.

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Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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