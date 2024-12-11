Зеленский мог испортить отношения с Байденом из-за мобилизации 18-летних — СМИ

Президент Украины резко высказался в адрес Вашингтона из-за снижения мобилизационного возраста.

https://glavred.info/world/zelenskiy-mog-isportit-otnosheniya-s-baydenom-iz-za-mobilizacii-18-letnih-smi-10621529.html Ссылка скопирована

В СМИ обвинили Зеленского в "атаке" на Байдена / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, что негативно отразилось на отношениях с президентом с главой Белого дома Джо Байденом.

Как пишет The Telegraph, американские чиновники призвали своих украинских коллег мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зеленский, в свою очередь, публично заявил, что приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст в Украине. Эти заявления украинского президента прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов.

Авторы материала подчеркнули, что Зеленский уже очень давно не высказывался подобным образом публично.

видео дня

"За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец", —пишет The Telegraph.

"Владимир Зеленский, возможно, только что отдал последние приказы относительно своих отношений с Джо Байденом, осуществив одну из самых откровенных атак на президента, который покидает пост", — отметили журналисты.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. По его словам, необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

На сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Об этом заявил представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский.

Старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко считает, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.

Другие новости:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред