Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Зеленский мог испортить отношения с Байденом из-за мобилизации 18-летних — СМИ

Анна Ярославская
11 декабря 2024, 08:13
25
Президент Украины резко высказался в адрес Вашингтона из-за снижения мобилизационного возраста.
Зеленский, Байден
В СМИ обвинили Зеленского в "атаке" на Байдена / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, что негативно отразилось на отношениях с президентом с главой Белого дома Джо Байденом.

Как пишет The Telegraph, американские чиновники призвали своих украинских коллег мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зеленский, в свою очередь, публично заявил, что приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст в Украине. Эти заявления украинского президента прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов.

Авторы материала подчеркнули, что Зеленский уже очень давно не высказывался подобным образом публично.

видео дня

"За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец", —пишет The Telegraph.

"Владимир Зеленский, возможно, только что отдал последние приказы относительно своих отношений с Джо Байденом, осуществив одну из самых откровенных атак на президента, который покидает пост", — отметили журналисты.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. По его словам, необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

На сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Об этом заявил представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский.

Старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко считает, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.

Другие новости:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Владимир Зеленский мобилизация в армию новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

08:23Украина
По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплекс

По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплекс

07:04Мир
Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

04:00Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

Последние новости

08:23

Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

08:13

Зеленский мог испортить отношения с Байденом из-за мобилизации 18-летних — СМИ

08:10

Может ли Путин повторить политическую судьбу Асада?мнение

08:04

Бейонсе расплакалась, слушая свою дочь: что случилосьВидео

08:00

Заявление Порошенко на весь мир "завершить войну за 24 часа" - популизм, который вредит Украине в мире, - защитник

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
07:59

"Смысл это скрывать": Стоцкая потрясла похожими на Киркорова детьми и призналась

07:45

Отключение света в Украине — графики на 11 декабря (обновляется)

07:04

По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплексВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти паука

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 11 декабря 2024 года: кому нельзя расчесывать волосы

04:33

Мощная молитва за здоровье больного: 3 молитвы, которые стоит читать, когда человек болеет

04:00

Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

03:05

"Он уедет": появился неожиданный прогноз о судьбе сирийского диктатора АсадаВидео

03:01

Как заснуть за 5 минут: психотерапевт поделилась хитрым трюком

02:29

Математическая загадка свела с ума соцсети: нужно найти правильный ответ на уравнение

02:04

Справятся не все: какие слова смогут произнести только украинцы - списокВидео

01:39

Мощная взрывная "бавовна": в Брянске во всю пылает нефтебазаВидео

01:30

Непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза поделилась редким фото

01:01

Кремль готовит россиян к окончанию войны, но есть важный нюанс - Коваленко

01:00

Мало кто из водителей в курсе: эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке

Реклама
00:47

"Боже, спасибо!": жена Владимира Остапчука впервые вышла на связь после родов

10 декабря, вторник
23:52

Звезда "Я, Победа и Берлин" рассказал про военные учения и службу на фронте

23:00

Упустите достаток и счастье: что нельзя выносить из дома 11 декабря - приметы

22:46

"Нервное сотрясение": Ольга Сумская рассказала, что вытворила ее родная сестра

22:38

Бригады в 40 тысяч "штыков": Макрон инициирует ввод миротворцев в Украину – СМИ

22:00

"Орешник" в Беларуси и удар РФ по Запорожью: главные новости Украины (дайджест)

21:52

Съела акула: беглеца Александра Волошина "похоронили" в Сети - реакция блогера

21:20

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление

21:05

Баба Яга: звезду "Сватов" перестали узнавать поклонники

20:51

Признал маму предательницей: сын Таисии Повалий обратился к певице

20:49

"Действовали сознательно": РФ атаковала конвой МАГАТЭ FPV-дроном - Зеленский

20:42

В Украину идет похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:26

"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

20:17

США выделили Украине $20 миллиардов: кредит будет оплачен деньгами режима Путина

20:13

Король ненавидит: что не стоит дарить королю Чарльзу на Рождество

19:59

Нино Катамадзе раскрыла подробности своего непубличного брака

19:49

Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал условие Путину

19:42

"Сделают войну бесполезной": Зеленский рассказал, как закрыть небо над УкраинойВидео

19:35

Сколько минут варится пшеничная крупа: какие секреты приготовления каши стоит знатьВидео

19:31

График отключения света на 11 декабря: ограничения будут действовать весь деньФото

Реклама
19:19

В обмен на участие в войне РФ передаст КНДР истребители: СМИ раскрыли детали

19:10

Товарищ Трамп и его заявление о потерях РФмнение

18:49

"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

18:25

Свержение режима Асада: эксперт назвал, кто выиграл после смены власти в СирииВидео

18:19

Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл деталиФотоВидео

18:14

В Сирии назначили временного премьер-министра: что о нем известно

18:07

Что такое "руно": правильное объяснение слова знают единицыВидео

17:49

Ситуация для России может ухудшиться: чем закончится для Кремля "потеря" СирииВидео

17:25

Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

17:24

"Путин психанул и полетел "Орешник": эксперт раскрыл причину ракетного удара РФ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять