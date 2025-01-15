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"Оккупантам и Киев нужен": майор назвал четыре области, которые хочет захватить РФ

Марина Фурман
15 января 2025, 11:12
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Цели, которые Россия преследует в войне против Украины, не изменились.
ВСУ, армия РФ
РФ все еще хочет захватить 4 области Украины / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Армия РФ не учитывает собственные потери
  • Цель оккупантов - выйти на админграницы 4 областей Украины

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов и пытаются продвигаться как можно дальше и быстрее на фронте. Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на сайте Главред спрогнозировал, есть ли угроза наступления россиян на Днепропетровскую область.

По его словам, армия РФ не учитывает собственные потери, поэтому они могут добраться не только до Днепропетровщины, но и до Ужгорода за лет так 50.

Он объяснил, что задача оккупантов - выйти на административную границу Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Они (россияне - ред.) не остановятся, потому что им и Киев нужен. А вот Львов они уже "подарили" полякам", - отметил Ягун.

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, россияне уже длительное время давят, постоянно теряют людей, но, несмотря ни на что, не останавливаются.

"Даже во время Второй мировой войны Россия проводила определенные расчеты, и несмотря на то, что тогда минные поля разминировали солдатами, если армия истощалась во время наступления, наступление останавливали, накапливали резервы, а уже потом снова наступали. А здесь вообще абсурдная ситуация", - вспомнил Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

При этом он добавил, что, когда враг будет истощен, любая контратака украинских бойцов по флангам завершится печально для захватчиков.

"Если мы обойдем их группировку и зайдем в тыл, все попытки врага захватить территорию закончатся тем же, чем закончились в Херсоне и Харькове. Тогда вся российская наступательная операция, которая длится уже больше года, просто кончится ничем", - подчеркнул Виктор Ягун.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что российские оккупационные войска захватили село Янтарное Покровского района Донецкой области. Кроме того, в DeepState сообщили о продвижении врага в Ясенево, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного.

Между тем армия РФ стремится взять в окружение Покровск в Донецкой области. Однако, пока нет оснований говорить о полуокружении этого города. По словам военного эксперта Романа Свитана, российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада - группировка из Удачного, а также еще с юга группировка украинских защитников.

Кроме того, в Торецке Донецкой области продолжаются бои, город не находится под полным контролем оккупантов. Представитель ОСУВ "Хортица" заверил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать продвижение. Также ВСУ активно уничтожают оккупантов.

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война в Украине линия фронта Днепропетровская область российские войска Виктор Ягун
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